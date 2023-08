Adeline Dieudonné : "J'ai perdu un boulot après avoir refusé de coucher"

Adeline Dieudonné est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

L'écrivaine évoque avoir perdu un travail après une demande indécente : "J'ai perdu un boulot après avoir refusé de coucher, tout le monde était au courant, j'avais 20 ans. On m'a dit "vas-y déshabille toi" et j'ai dit non, le lendemain j'ai reçu mon C4."

Adeline Dieudonné parle d'une deuxième jeunesse aujourd'hui : "J'ai été maman à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, je profite de ma jeunesse. Je me sens bien physiquement. Mes filles sont grandes, je commence à retrouver une forme d'autonomie."

Celle qui a écrit "La vraie vie" explique la difficulté de croire à l'amour d'une vie : "J'y crois mais c'est tellement compliqué. C'est très rare que les gens se rencontrent à 20 ans et passent une vie ensemble en étant pleinement heureux. J'adore écouter mes voisins dans le jardin, ma voisine rit tout le temps et elle a 80 ans donc oui, ça existe. Je vois aussi des gens qui restent ensemble mais qui sont malheureux. On a une vision étroite de l'amour, on devrait casser ce modèle là."

