Adeline Dieudonné, autrice engagée, enragée...

De son écriture, Thierry Belfroid dit qu’elle est reconnaissable, car " trash, puissante et sans gêne. " L’autrice n’aurait peur de rien, sauf peut-être de la disparition de la race humaine… Adeline Dieudonné s’engage au quotidien pour lutter contre le réchauffement climatique. Concernée et en colère, pour elle, même si nous faisons tous des efforts, c’est bien les états et les grandes entreprises qui ont le devoir de s’impliquer et ils n’en ont rien à faire… Ce point de vie critique et acerbe sur la société fait aussi le sel des chroniques radio d’Adeline Dieudonné : pour elle, la race humaine risque bien de disparaître ; sans doute une des raisons de son ton si direct : il n’y a pas de temps à perdre…

*La Vraie Vie, à voir en mars au Centre Culturel d'Uccle

** La Vraie Vie et Kérosène sont édités par L’Iconoclaste.