Adele serait bientôt de retour dans un tout autre registre

Quand on sait qu’une décennie est parfois nécessaire pour produire un album (son 4e album 30 en est la preuve) on n’en croit pas nos yeux face à cette nouvelle. En 2022, Adele aurait enregistré un album dans le plus grand des secrets et il se peut qu’on le découvre très bientôt.

Selon The Sun, Adele se serait inspirée de son histoire d’amour avec son fiancé Rich Paul qu’elle fréquente depuis 2021. Un proche de la chanteuse confie qu’"Elle est passée du fond du gouffre à être follement amoureuse. Elle veut que le monde entier le sache". Il s’agit de sa première relation publique après son divorce avec le père de son fils en 2019. "Le prochain album sera le plus optimiste de tous les temps. Elle ne sera plus la reine des ballades déchirantes" confie la source au journal britannique.

Mais avant de découvrir de nouveaux morceaux, celle qui a remporté un Grammy pour "Easy On Me" compte bien faire vivre encore un peu son album 30. Elle s’assurera que tous puissent voir son spectacle en prolongeant sa résidence à Las Vegas jusqu’en novembre 2023 et en la filmant.