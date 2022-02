Adele révèle ses plans pour les 2 prochaines années : des concerts et un bébé !

Un planning chargé

Graham Norton la questionne évidemment sur le report de dates et l’échéance à laquelle les détenteurs de tickets peuvent s’attendre. Voici sa réponse : "On travaille d’arrache-pied en ce moment, 24 heures par jour . Mais je ne veux pas annoncer une nouvelle série de dates jusqu’à ce que je sache que tout est vraiment prêt. Plus tôt je fais mon annonce, le mieux ce sera. Mais ça aura lieu cette année, c’est sûr à 100%, ça doit arriver cette année… " dit-elle avant d’enchaîner en surprenant tout le monde : " Je veux un bébé pour l’année prochaine ! J’ai des plans pour l’année prochaine. Imaginez si je devais annuler parce que je suis enceinte!".