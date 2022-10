"I Drink Wine" est le 3e clip issu de cet album. Il fait suite à "Oh My God" et "Easy On Me" et sort donc presque un an après l’album 30.

Ce titre a été co-écrit avec le producteur Greg Kurstin, qui a aussi collaboré avec la star sur "Hello", "Million Years Ago" et "Water Under the Bridge".

Pour rappel, Adele a vendu plus de 500.000 exemplaires de son nouvel album 30 en à peine trois jours aux Etats-Unis. Ce 4e album studio sorti le 19 novembre a ainsi battu le record détenu par Taylor Swift qui avait vu s’écouler 462.000 exemplaires de son album Evermore cette année jusqu’au 18 novembre inclus. Adele a, par la suite, rapidement dépassé le million d’albums vendus.

Elle s’est ensuite imposée comme la grande gagnante des Brit Awards à Londres en février. Nommée dans quatre catégories, elle a remporté trois récompenses.