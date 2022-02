"Adèle", le roman d’une autrice belge qui raconte le destin brisé d’une jeune femme dans l’entre-deux-guerres

L'histoire de "Le sang d’une autre", le premier roman de Dominique Van Cotthem, se partageait entre Liège et l’Espagne. Cette fois-ci dans "Adèle" prend place à Cuesmes mais aussi aux Etats-Unis. Dominique Van Cotthem tient à ancrer ses histoires en Belgique : "Ce roman est né d’une nouvelle, que j’ai décidé d’écrire pour participer à un concours et la maison d’édition était montoise donc j’ai voulu placer mon histoire dans leur région. Je me suis bien amusée car cela m’a permis de découvrir le Borinage et c’est un paysage très inspirant pour des romans noirs. C’est aussi une région qui est riche en vignes et vignobles et comme dans mon roman Adèle se prend de passion pour le vin, ça tombait bien ! C’est d’ailleurs la raison pour laquelle à un moment de l’histoire elle part aux Etats-Unis, pour se former en tant que vigneronne et revenir avec des pieds de vigne."

Dominique Van Cotthem, a rencontré des historiens et s’est déplacée plusieurs fois dans la région pour tenter d’apporter le plus de réalisme possible à son récit. Le résultat fonctionne car personnellement, en tant que lectrice, j’ai vraiment cru qu’Adèle avait existé et que cette histoire était basée sur des faits réels. "C’est un beau compliment de me dire que vous avez cru qu’Adèle avait vraiment existé. Mon but quand j’écris est de fouiller l’âme humaine et de retranscrire les sentiments, les parts d’ombre et la lumière, relater différentes constructions de vie." nous confie l’autrice.

Véritable "page-turner", vous allez ressortir bouleversé par cette lecture et par le destin tragique d’Adèle qui fait écho au débat actuel autour des violences faites aux femmes : "Les violences conjugales ont toujours existé. J’ai pris le parti de parler d’une femme sous l’emprise de son mari dans l’entre-deux-guerres car je trouvais que c’était plus facile d’en parler qu’à l’époque actuelle. Au moment du récit, milieu du 20e siècle, Adèle est seule dans son combat. A l’époque, les violences conjugales étaient encore fort tolérées, on n’en parlait pas comme aujourd’hui et on ne croyait pas non plus les femmes qui osaient les dénoncer. Adèle a été éduquée dans la tradition chrétienne, c’est une fille de mineur qui a épousé un comte. Forcément au village, les rumeurs disent qu’elle l’a épousé pour son argent et qu’elle a un peu mérité ce qui lui arrive…"

Dominique Van Cotthem verrait bien l’histoire d’Adèle adaptée au cinéma : "Je trouve que tous les éléments sont réunis pour faire un bon film. Et si je peux rêver, dans les rôles principaux je verrai bien Marion Cottillard et Guillaume Canet" nous confie l’autrice en souriant.

Découvrez l’interview de Dominique Van Cotthem par David Courier pour BX1 ci-dessous.