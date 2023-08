Adele interrompt son concert pour défendre un fan d’un garde de sécurité

La chanteuse a interrompu samedi soir (26 août) son spectacle au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas au beau milieu d’une chanson pour défendre un fan qui avait été "dérangé" à plusieurs reprises par la sécurité parce qu’il s’était levé et avait chanté en même temps qu’elle.

"Qu’est-ce qui se passe avec ce jeune fan qui a été tellement dérangé depuis que je suis entrée en scène parce qu’il s’était levé ?" a demandé Adele, interrompant complètement son interprétation de "Water Under the Bridge". "Qu’est-ce qui se passe avec lui ? Oui, vous, avec votre main en l’air, oui vous !" a-t-elle poursuivi, s’assurant que le fan et la sécurité savaient exactement à qui elle s’adressait.

"Pourquoi vous l’embêtez tous ? Pouvez-vous le laisser tranquille, s’il vous plaît ?" a-t-elle dit, avant d’assurer au fan qu’il pouvait se détendre et s’amuser jusqu’à la fin de la soirée. "Ils ne te dérangeront plus, chéri. Profite du spectacle". Vous verrez ci-dessous des vidéos de ce moment enregistrées par le public (dont une filmée par le fan en question, qui montre sa réaction lorsqu’Adele a pris sa défense).

Ce geste a valu à Adele les applaudissements et le soutien du reste de la foule, mais elle a également pris le temps de s’adresser à eux, en déclarant : "Désolée. Il a été dérangé pendant tout le spectacle par la sécurité et par d’autres personnes assises derrière lui. Il est ici pour s’amuser. Vous êtes tous là pour vous amuser".

Ce n’est pas la première fois qu’Adele interrompt un spectacle pour prendre la défense de ceux qui préfèrent rester debout et s’amuser lors de ses concerts. En 2017, lors d’un spectacle dans une arène à Melbourne, en Australie, elle a réprimandé la sécurité qui demandait aux gens de s’asseoir, en disant : "C’est un spectacle de musique. Si les gens ne peuvent pas voir, ils peuvent se lever. Et si vous vous plaignez que les gens dansent, alors pourquoi êtes-vous venus à un concert ? Si je vois encore une personne se faire dire de s’asseoir, je vais m’énerver".

Au début de l’été, Taylor Swift s’est quant à elle arrêtée au milieu de son titre "Bad Blood" à Philadelphie pour interpeller un agent de sécurité qui se comportait de manière agressive envers un groupe de filles. Les fans ont déclaré plus tard qu’elles avaient reçu des billets gratuits pour le concert de la soirée suivante en guise de compensation pour l’incident.