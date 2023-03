Adèle Exarchopoulos raconte sa vie de maman dans le canapé de Léna Situations

Une légèreté qui paradoxalement s’accompagne de lourdes responsabilités inhérentes à la parentalité : "D’un seul coup, tu n’as plus peur pour toi, mais pour quelqu’un d’autre, qui devient le sens de ta vie et ce que tu as de plus cher." constate-t-elle notamment.

Côté professionnel, Adèle Exarchopoulos a également ralenti le rythme pour se libérer davantage de temps à passer auprès de son enfant. À ce sujet, elle affirme ainsi : "Maintenant, mon absence mérite une raison".

Quant à ses haters sur les réseaux sociaux, elle n’y prête plus grande attention depuis l’arrivée d’Ismaël dans sa vie : "Du moment que mon fils me regarde, qu’il est fier de ce que je fais et de ce que je suis, je m’en fiche vraiment" assure-t-elle même à l'influenceuse.