Adèle Exarchopoulos ne jouera plus de scènes d’amour au cinéma

Désormais, Adèle Exarchopoulos tourne le dos à la redondance et a décidé d’opter pour les scénarios qui la bottent à 100%. "Tu ne peux pas te permettre de faire des films avec une semi-envie. Soit tu fonces, et on va au feu ensemble. Soit tu n’y vas pas, et il y a 4000 personnes derrière toi qui rêvent de le faire, et qui ont peut-être plus galéré que toi…" a-t-elle confié.