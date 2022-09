Adèle Exarchopoulos : "Au fond, toutes nos décisions sont politiques"

Vous avez dû tourner des scènes dans l’eau glacée…

Non, je n’ai pas pu le faire. Question d’assurance sur le tournage : comme l’explique mon personnage dans le film, l’eau est tellement froide que ça ralentit le rythme cardiaque. Donc c’était trop dangereux.

En parlant de sécurité sur les tournages : désormais la question des coordinateur·ices intimité est de plus en plus à l’ordre du jour… Vous en avez fait l’expérience ?

Je n’ai encore jamais travaillé avec un·e coordinateur·ice d’intimité, non – mais parfois au casting d’un film, on aborde les scènes de nudité : on en parle en amont, on me demande si c’est OK, on m’explique je serai accompagnée, encadrée…

Ce que j’ai fait dans La Vie d’Adèle, je ne le referais pas, mais j’ai choisi de le faire

Avez-vous le sentiment qu’il y a un effort sur ces questions aujourd’hui ? On imagine que le tournage de La Vie d’Adèle serait très différent s’il se passait maintenant…

Oui, je sens que l’atmosphère sur un tournage est différente, que des choses ont changé. Cela dit, je me suis jamais sentie forcée de faire quoi que ce soit. Ce que j’ai fait dans La vie d’Adèle, j’ai choisi de le faire. Après c’est entre toi et ton intimité – par exemple aujourd’hui, je sais que je ne le referais pas – ne serait-ce que parce que je l’ai déjà fait, et je ne veux pas m’ennuyer et ennuyer les gens. Mais je pense que c’est une bonne chose pour le système que quelque chose change. Qu’on se sente plus libres d’exprimer nos insécurités.