Adele et Mary J. Blige parmi les personnalités les plus influentes du Time Magazine

Le Time Magazine a dévoilé sa liste des 100 personnalités les plus influentes de l’année. Parmi ces dernières, on peut lire Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Joe Biden ou encore Ursula von der Leyen (la présidente de la Commission européenne) mais aussi Adele, Mary J. Blige, Zendaya et Keanu Reeves.