Adèle et Céline font revivre la maison de leur grand-mère, en y animant une garde-robe partagée

Adèle et Céline sont sœurs, elles ont grandi au milieu d’une famille d’origine italienne très soudée. Il y a deux ans, l’un des piliers de la famille décède : Adelina, leur grand-mère. Entre les petites-filles et la grand-mère, il y avait beaucoup d’amour, de partage et de mode ! Adelina était couturière et habillait ses petites-filles de ses créations. Lorsqu’Adelina décède, Adèle rachète sa maison. "Ma sœur et moi étions sommes très attachées à cet endroit, il représente notre enfance, une forme de liberté et de créativité."

Après plusieurs projets avortés, Adèle décide de lancer un concept de mode écologique : une garde-robe partagée. "C’est apparu comme une évidence vu le passé de couturière de notre grand-mère." Le principe est simple : chaque "échangiste" amène des vêtements (en bon état) qu’elle ne met plus. Chaque vêtement lui donne droit d’emporter un autre vêtement. Le service coûte 4€ par pièce. "On voulait que cet endroit reste un endroit de rassemblement et également montrer que l’on peut s’amuser avec le seconde main."

Adèle et Céline ont réagencé la maison pour que les échangistes l’explorent, mais elles ont gardé toute l’authenticité du lieu. "Quand notre grand-mère était en vie, il y avait toujours du monde ici, surtout dans la cuisine. Les femmes venaient beaucoup se confier à elle. C’était très vivant, on mangeait sa bonne cuisine, on buvait du café et on parlait en sicilien. Ce sont des souvenirs qu’on gardera toujours."

