Adele est l'artiste qui a vendu le plus d'albums en 2021, ABBA est 8e

Derrière, il y a du beau monde. Ed Sheeran se console avec la médaille en chocolat. Son album Equals a signé son retour triomphal. L'auteur-compositeur-interprète britannique a une fois de plus sorti des tubes de sa poche, avec des sonorités plus électroniques comme Bad Habits.

Viennent ensuite deux albums qui ont été parmi les plus vendus en 2020 et qui ont continué à performer en 2021 : After Hours de The Weeknd et Future Nostalgia de Dua Lipa. Le disque qui contient le tube Blinding Lights et celui qui reprend notamment Physical étaient respectivement 2e et 10e l'année précédente.

Après ces machines à tubes, on retrouve F*ck Love, la mixtape du rappeur australien The Kid LAROI, dont le duo avec Justin Bieber sur Stay a été diffusé en boucle sur de nombreuses radios.

À la 8e place, c'est sans doute le come-back de la décennie, celui d'ABBA avec Voyage. Le légendaire groupe suédois a pu compter sur la fidélité de son public pour obtenir des chiffres de vente impressionnants avant même la sortie de l'album.

Dangerous : The Double Album du chanteur de country Morgan Wallen est la meilleure vente de l'année aux États-Unis et lui permet de décrocher une 9e place, preuve que ce genre musical jouit encore d'un succès immense au pays de l'Oncle Sam.

Doja Cat complète le top 10 avec Planet Her d'où proviennent les tubes Kiss Me More et Woman.

Si on ne prend en compte que les ventes physiques et les téléchargements, Adele reste numéro 1 mais les groupes de K-Pop BTS et Seventeen intègrent alors le top 10 au même titre que Taylor Swift.