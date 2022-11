Adèle enflamme littéralement la scène de Las Vegas

Après avoir été contrainte de reporter sa résidence à Las Vegas à cause du coronavirus, Adèle a enfin démarré sa série de 32 concerts ce week-end. D’après les photos premières photos qu’elle a publiées sur ses réseaux, elle a "littéralement" mis le feu lors de sa chanson "Set Fire to the Rain".

Comme Lady Gaga, Céline Dion, Jennifer Lopez, Calvin Harris, Katy Perry et bien d’autres qui l’ont succédé, c’est au tour d’Adèle de réaliser une belle prestation dans la ville du péché. Même si on est habitué à la magnifique voix puissante de la chanteuse anglaise, elle a offert un belle surprise aux spectateurs : un vrai show à l’américaine, accompagné de confettis, de flammes et de lumières.

Elle n’a pas manqué de remercier ses fans d’avoir patienté un an pour sa performance reprogrammée. Selon la BBC, elle a également reçu une ovation lorsqu’elle est montée sur la scène du Caesars Palace, ce vendredi. Adèle a décrit le spectacle comme étant "juste parfait" et ressemblant à ce qu’elle avait imaginé.