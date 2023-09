Adele en résidence à Vegas : "J’adore vraiment discuter avec vous, mais je ne veux pas être malade"

Alors que le Covid revient en cette fin d’été, Adele panique. Les membres de son équipe "tombent comme des mouches", rapporte le Mirror. La chanteuse, déjà terrifiée à l’idée d’attraper le virus l’an dernier, a annoncé au public qu’elle se tiendrait désormais à distance d’eux pendant les shows à Las Vegas.

Fin 2021, Adele avait déjà exigé du public qu’il vienne à ses concerts en étant vacciné. Et finalement, sa tournée prévue en janvier 2022 avait été reportée à novembre. Vu le succès de ces concerts au Caesars Palace chaque week-end, de nouvelles dates ont été ajoutées et le dernier show aura lieu le 4 novembre.

Et ce qui fait particulièrement flipper Adele, c’est lorsqu’elle chante When We Were Young car c’est sur ce titre qu’elle descend de scène pour aller à la rencontre du public, et, aussi sympa que Lana Del Rey, la chanteuse de 35 ans discute le coup avec quelques personnes, se prête au jeu des selfies et à cette bonne vieille tradition américaine qu’est le hug.

Mais, le mois dernier, c’est lors d’un concert que la star a déclaré au public présent qu’elle aimerait avoir un deuxième enfant avec son chéri Rich Paul. Alors, les accolades et les photos, c’est fini !

Adele a déclaré : "C’est un miracle que je n’aie pas encore attrapé le Covid. J’adore vraiment discuter avec vous, mais je ne veux pas être malade. Honnêtement, mon système immunitaire est à la ramasse et je veux être proche de vous, mais je ne peux pas prendre de risques."