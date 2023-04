Adele au bord des larmes dans l'émouvant ultime Carpool Karaoke de James Corden

James Corden a fait son dernier Carpool Karaoke en compagnie d’Adele. Pour l’occasion, la chanteuse a inversé les rôles et a été le chercher chez lui pour le conduire au travail. Ils sont revenus sur les plus grands moments de l’émission, diffusée depuis 2015.

À environ dix minutes de la vidéo, juste avant d’enchaîner sur "I Drink Wine", Adele s’est confiée sur son amitié avec l’animateur, révélant que lui et sa femme l’avaient beaucoup soutenu durant son divorce et qu’il avait même inspiré cette chanson, soit "la meilleure qu’elle ait jamais écrite". Elle l’a composée suite à une conversation touchante qu’ils ont eue quand ils sont partis ensemble en vacances avec sa femme et leurs enfants, début 2020. Alors qu’ils étaient sur le chemin du retour, la chanteuse a senti un changement dans l’humeur du Britannique. En voyant son ami aller mal, elle a décidé de prendre les choses en main, chose qui n’était plus arrivée depuis sa rupture avec son ex-mari (Simon Konecki). Elle a confié qu’à cette période, elle était au bout du rouleau et avait besoin de beaucoup de soutien.

"Mais toi, Jules (Julia) et les enfants, vous avez tellement pris soin de mon fils Angelo et moi et je me souviens que tu le faisais souvent avec humour. Tu me disais : "Bonne chance avec ça", pour tout ce que j’entreprenais. Vous avez toujours agi comme des adultes avec moi – toi et Julia – et vous m’avez toujours bien conseillée", a-t-elle expliqué aux bords des larmes.

Cette fois-là, elle a voulu être là pour son ami comme il l’avait été pour elle. "Tu semblais tellement abattu, tu t’es complètement confié à moi puis on a discuté pendant au moins six heures, sur tout le trajet du retour", lui a-t-elle dit. Ces six heures de conversation l’ont tellement inspirée qu’elle a écrit cette chanson ("I Drink Wine") et l’a enregistrée au studio deux semaines après. Elle lui a ensuite envoyé un extrait.

James Corden a paru très ému, lui aussi, à l’écoute de ce souvenir. "Je me souviens m’être dit : woaw, c’est exactement ce que j’ai ressenti ce jour-là. J’étais bluffé par ta facilité à reprendre tout ce que je ressentais sur moi-même et sur ma vie, et à mettre tout ça dans une chanson. C’était un énorme privilège de me dire qu’à partir d’une conversation si honnête entre deux amis, tu puisses créer une telle chose", a-t-il déclaré.

Le dernier épisode de son émission The Late Late Show sortira ce jeudi. Il quitte les États-Unis pour revenir s’installer avec sa famille en Grande-Bretagne. Adele, qui vit à Los Angeles, lui a assuré que la distance n’entamera pas leur amitié et qu’il lui manquera beaucoup. James Corden a régulièrement été la cible de polémiques ces dernières années. Il y a quelques semaines, un producteur de film l'a qualifié comme le "présentateur le plus difficile et le plus odieux" avec qui il a travaillé.

