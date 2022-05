Adèle annonce une grande nouvelle sur son instagram

Après la sortie de son album 30 en novembre dernier qui a comptabilisé 1.4 milliard de streams sur Spotify, Adèle, qui a fêté son anniversaire il y a une semaine, a posté sur son compte Instagram, une publication de plusieurs clichés dont celui où elle annonce qu’elle emménage avec son petit ami, Rich Paul, un manager sportif américain avec qui elle est en couple depuis un an e. Ils n’ont pas jeté leur dévolu sur n’importe quelle maison. En effet, celle-ci qui appartenait à Sylvester Stallone a été estimée à 110 millions $ et aura eu bien des difficultés à " partir " : il aura quand même fallu un an et demi avant qu’elle soit acquise par le couple pour 58 millions $.