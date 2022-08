Adèle a emprunté une somme colossale pour acheter la fameuse maison de Silvester Stallone

Rappelez-vous : en mai dernier, la star anglaise comptabilise plus 1.4 milliards de streams pour son dernier album " 30 ". Elle annonce sur son compte Instagram qu’elle emménage avec son nouveau petit ami, Rich Paul dans l’ancienne maison de l’acteur américain Sylvester Stallone.

Aujourd’hui, on apprend par VanityFair qu’Adèle a contracté une hypothèque de 37.7 millions de dollars! Cette dernière a reçu un prêt standard à rembourser en 30 ans, ce qui ne devrait pas être très compliqué pour elle puisque, toujours selon VanityFair, l’interprète de " Easy on me " gagnerait 1 million de dollars par représentation, autant dire un total de 48 millions de dollars pour son show résidence à Las Vegas, au Colosseum du Caesars Palace qui devrait reprendre en novembre. Petite visite de cet immense manoir d’une superficie de 2000 m2 et de 1.5 hectare : il comprend 8 chambres, 12 salles de bains, une immense bibliothèque avec des plafonds voûtés, des fenêtres du sol au plafond dans le salon et une salle à manger dont les murs sont peints à la main pour imiter un vieux château. Ajoutons encore un terrain de golf, une vue impressionnante sur les canyons ainsi que sur la ville, sans oublier la piscine. Finalement, Adèle a acheté cette somptueuse demeure à bon prix puisqu’à l’origine, Silver Stallone vendait ce manoir pour la somme de 110 millions… et la chanteuse l’a donc obtenu pour la moitié de son prix de base. Une chose est sûre, c’est qu’Adèle ne sera pas la seule star du quartier puisqu’elle aura comme voisin Denzel Washington, Justin et Hailey Bieber, Eddie Murphy et Rod Stewart, excusez du peu !