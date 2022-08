Adélaïde Charlier : "On ne peut plus se permettre de transitionner doucement"

Adélaïde Charlier enrichit sa réflexion des nombreuses rencontres réalisées grâce à son engagement dans Youth for Climate. Alors que l'annonce du "Jour du dépassement" est survenue un 28 juillet en 2022, l'activiste belge alerte sur le retard accumulé par la société dans la transition écologique.

Ce nouveau modèle de développement aurait dû, selon elle, être déclenché par les gouvernements dès 1972 et le Rapport Meadows sur les limites de la croissance. "(Ce rapport) disait qu'il y a des limites planétaires, une limite à notre croissance et il faudra transitionner vers un nouveau monde. On avait le temps à ce moment-là. Aujourd'hui, quand on voit que le dernier rapport du GIEC nous dit qu'il reste trois ans pour inverser cette courbe (...) la transition n'a plus beaucoup de sens. Ou alors il faut une transition très rapide, parce que malheureusement on a perdu beaucoup trop de temps. On ne peut plus se permettre de transitionner doucement parce que les conséquences sont déjà présentes. On est au courant depuis plus de 50 ans, et que le mot transition est un peu passé".