Adé se confie sur la fin de Thérapie Taxi et dévoile les coulisses de son premier album

Adé était dans le 8/9 pour présenter son premier album solo Et Alors ?. Un projet qu’elle a lancé après la séparation du groupe Thérapie Taxi dont elle était la chanteuse. Aujourd’hui, elle revient sur la fin de Thérapie Taxi et les débuts de ce nouveau projet.

Quand le trio se lance dans le projet "Thérapie Taxi", le groupe se doute que le projet va être éphémère, car il était très inscrit dans leur adolescence. C’est pendant le confinement que Thérapie Taxi prend la décision de se séparer.

Le confinement a précipité cette décision, "il n’y avait plus de tournée, plus de perspectives et le moment était propice à l’introspection musicale pour que chacun puisse réfléchir à ce qu’il voulait faire. Dans le malheur, c’est bien tombé" confie Adé.

Après cette carrière en trio en tant que chanteuse avec le groupe Thérapie Taxi, Adé a choisi de lancer une carrière personnelle. Après avoir enregistré un duo, Parc fermé, avec Benjamin Biolay sur son album Grand Prix, Adé nous propose son 1er album Et Alors ?

Avec Et Alors ? Adé vous propose un album influencé par la culture américaine, la folk et la country tout en étant dans l’air du temps. Un album qui baigne dans une atmosphère américaine mais aussi belge et française. La chanteuse voulait vraiment proposer un opus hybride dans le son et dans l’image et pour elle, cela passe aussi par différentes nationalités, différentes personnalités. Elle est d’ailleurs partie avec Romain de Puggy aux Etats-Unis pour enregistrer des banjos et d’autres instruments typiques. Mais aussi pour tourner deux clips et créer l’univers graphique de l’album.

Ce matin, Adé vous offre en live Tout savoir, le 1er extrait de cet album. Et si vous voulez découvrir Adé et son album en live, rendez-vous le 9 mars 2023 à Bruxelles au Botanique.