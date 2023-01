L'ancienne chanteuse du groupe Therapie Taxi, Adé, était de passage dans les studios de Tipik et en a profité pour reprendre "Hymn for the Weekend" de Coldplay !

Après l'aventure Thérapie Taxi, Adé a sorti son premier album solo Et Alors ? en septembre dernier. Elle sera sur la scène du Botanique le 9 mars prochain.