Adé présentera son 1er album solo "Et Alors?" au Cirque Royal à Bruxelles le 18 octobre

Adé sera en concert au Cirque Royal le 18 octobre et ça promet d'être mémorable!

La nature se reconstruit après le passage des ouragans, mais qu’en est-il des jeunes filles ? Sans temps mort après l’adolescence, Adé a embarqué à bord de Thérapie Taxi, vrombissant trio au succès supersonique, affolant les scènes d’Europe et les compteurs du streaming comme celui des ventes de disques durant cinq années cavalées à toutes blindes. Lucide quant à l’éphémère endurance que le carburant de leur insolente jeunesse leur accorderait, le groupe avait acté dès le départ la fin de la course et il s’y tiendra, sans regret mais avec l’assurance d’avoir accompli l’essentiel.

Pour son premier album solo, à cheval entre pop luxuriante et country futuriste, Adé a trouvé le bon galop, traversant en Amazone, avec justesse, aplomb et un rien de candeur, les multiples paysages de l’amour et ses météos changeantes, ses zones de turbulences et ses accalmies solaires. Dans une atmosphère de saloon perdu sous la lune, elle chante, mélancolique, " les cœurs brisés vous souhaitent une bonne année ", mais les années qui s’ouvrent pour Adé s’annoncent assurément radieuses.

Après une Orangerie du Botanique complète et des passages en festivals d’été (Ronquières et Les Solidarités), Adé sera de retour à Bruxelles, le 18 octobre au Cirque Royal !