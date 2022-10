Adé chante dans la Tipik Liveroom

La chanteuse française Adé a présenté son premier album solo dans Le Réveil de Tipik ce lundi 10 octobre. Baptisé "Et Alors ?" (une jolie formule pour inviter à "foncer" malgré les doutes) l’album parait un an après la tournée d’adieu de Thérapie Taxi.

L’artiste a évoqué ses années Thérapie Taxi une véritable "école" qui lui a permis ainsi qu’à son complice, Raphaël Faget-Zaoui, de tout apprendre et d’ensuite "utiliser ces clés et ces codes pour en faire une nouvelle soupe". Une soupe au parfum de country en ce qui la concerne, son album solo a d’ailleurs été enregistré à Nashville, berceau du genre. Les sonorités country l’ont toujours attirée, elle qui, au début de sa rencontre avec Raphaël, jouait de l’harmonica et chantait des reprises de Moriarty dans l’idée de développer un projet plutôt folk avant de "finalement s’embarquer vers autre chose".

Retour à sa "musique de cœur" donc avec ce premier opus solo mais aussi découverte de nouveaux espaces - les Etats-Unis – et de nouveaux collaborateurs : Romain et Ziggy du groupe belge Puggy, une belle rencontre sur les plans professionnel et humain.

Adé vous fera découvrir "Et Alors ?" sur scène le 9 mars au Botanique et vous en offre un avant-goût avec le single "Tout savoir" en session live pour Tipik.