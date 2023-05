"Addictocrate", un album entièrement en français pour Loïc Nottet : "Mon projet préféré depuis le début"

Loïc Nottet était l’invité du 8/9 pour la sortie demain de son nouvel album Addictocrate, dans lequel il se dévoile au propre comme au figuré. Il vient également de sortir un nouveau single intitulé Révérence.

C’est le premier album entièrement en français pour Loïc Nottet : "j’ai besoin d’aller vers le français maintenant", explique-t-il. "La musique française et anglaise […], en termes de composition c’est vraiment deux manières complètement différentes d’aborder la musique. À l’époque j’avais plutôt envie de performer, alors qu’aujourd’hui j’ai envie d’aller vers des couplets un peu plus posés, où je parle un peu plus aux gens, et varier beaucoup plus ma voix."

Comme pour ses précédents albums Selfocracy et Sillygomania, Loïc Nottet choisit à nouveau un néologisme avec Addictocrate. "J’avais envie d’avoir un mot unique pour que mon album n’ait pas le même nom qu’un autre", justifie-t-il. Un mot qui représente bien la société pour Loïc Nottet, mais aussi sa propre situation.

On est une société qui est très addicte. On oublie parfois de savourer les choses simples, et j’avais envie de le souligner avec cet album.

"Personnellement je suis éternellement insatisfait donc j’en veux toujours plus, il y a vraiment ce côté d’insuffisance, je suis toujours à la recherche de plus de sensations, et en même temps je trouve qu’on est dans une société qui est remplie d’addictions. Ça peut être la drogue ou l’alcool […], mais il y a aussi la cyber-addiction par exemple. On est tous sur nos téléphones en permanence, on est tous accros à ça au moins."