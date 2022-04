Adapter son véhicule à son handicap : cela peut être onéreux mais des aides existent

Ce samedi 30 avril, c’est la Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité. Des solutions existent pour conduire une voiture même si on est atteint d’un handicap. Des aides existent, car adapter un véhicule peut être très cher.

Depuis l’âge de 36 ans, Marc est atteint de sclérose en plaques. Au fil du temps, de la maladie, et d’une lourde opération, il a perdu l’usage de ses jambes. Très actif de nature, il s’est retrouvé entièrement dépendant de ses proches et surtout limité dans sa mobilité. Mais depuis qu’il a adapté son véhicule à son handicap, il goûte à nouveau à son autonomie : "Sans voiture, je me sentais malheureux parce que je ne pouvais pas voir mes amis ni ma famille. Depuis que j’ai ma voiture adaptée, je vois la vie autrement. C’est la liberté : je bouge quand je veux et où je veux".

Chaque situation de handicap implique une adaptation spécifique. Elles sont définies en Région wallonne par le département d’aptitude à la conduite, et en Région bruxelloise par le Centre d’aptitude à la conduite et adaptation des véhicules.

Pendant plus de deux ans, Christie Delfosse et son mari ne sont quasiment plus sortis ensemble parce que ce dernier ne pouvait plus se mouvoir par lui-même. Elle a fait adapter leur véhicule par un garage spécialisé : l’angle d’ouverture de la porte a été agrandi, il y a désormais un siège passager spécial pivotant. "C’est un grand bien, autant pour moi que pour lui", estime-t-elle.

Les adaptations peuvent être très onéreuses mais des interventions financières existent pour alléger la facture. En Wallonie c’est l’AVIQ qui intervient, en Région bruxelloise c’est le service PHARE et en Flandre c’est le VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)