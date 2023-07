"Adapter notre manière d'habiter", c'est l'une des mesures proposées par le Schéma Stratégique Vesdre pour lutter contre les inondations

Les inondations dans les vallées de la Vesdre et de l'Ourthe, cela fait deux ans précisément. En province de Liège, 39 personnes avaient perdu la vie.

Les experts en sont certains: un jour ou l'autre, il pleuvra autant que le 14 juillet 2021, et les rivières gonfleront de nouveau. Nos sociétés vont devoir s'adapter pour faire face, et les experts sont déjà au travail.

Le tout nouveau schéma stratégique du bassin versant de la Vesdre propose plusieurs dizaines de mesures.

Adapter notre manière d'habiter

Une des mesures proposées par ce schéma, c'est, non pas de s'en aller, mais d'adapter notre manière d'habiter (même si, bien sûr, à certains endroits trop dangereux, il a fallu démolir, comme le long de la Vesdre à Pepinster).

"Nous ne recommandons pas de ne plus construire dans la zone inondée de 2021" explique le professeur Jacques Teller, urbaniste à l'Université de Liège. "Cette zone inondée correspond à un événement totalement exceptionnel. Il convient d'être prudent en termes de construction, mais il ne s'agit pas de ne pas construire dans ces zones-là. Pour vous donner une idée, la ville de Liège est pratiquement entièrement en zone d'aléa très faible. Et donc si on disait qu'on ne peut plus construire en zone d'aléa faible et très faible, ça veut dire qu'on ne construit plus à Liège."

Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut expliquer aux habitants de la vallée que l'eau peut revenir et qu'on ne dort jamais au rez-de-chaussée. Et on l'impose pour les nouvelles constructions. On peut aussi rappeler, par exemple sur des plaques sur les façades, qu'on est en zone inondable.

Élargir le lit de la rivière ou supprimer les piles de ponts

Le schéma stratégique envisage aussi de gros travaux: élargir le lit de la rivière ou supprimer les piles de ponts. Parce que ces colonnes dans l'eau retiennent les gros déchets, et cela fait des barrages naturels, des embâcles. Et ces embâcles créent des lacs et d'énormes vagues quand ils lâchent. "La recommandation, c'est d'essayer de limiter autant que possible ces piles lorsque les ouvrages doivent être reconstruits, et il y a déjà des ouvrages pour lesquels on a enlevé les piles de ponts" précise Pierre Archambeau, professeur à la faculté des sciences appliquées et spécialiste en hydraulique. "Pour les autres, c'est d'essayer de mieux comprendre la formation de ces embâcles, de mieux anticiper le risque lié à ces embâcles de façon à mieux informer la population qui est au voisinage de ces ouvrages."

Ralentir le transit de l'eau

En outre, lorsqu'il pleut, l'eau dévale des hauteurs et elle inonde les maisons de la vallée. On peut essayer de la ralentir.

Écoutez à ce propos Jacques Teller et Joël Privot, urbanistes à l'ULiège.