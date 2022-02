Adaptation des prix des transports en commun : les variations sont grandes entre SNCB, STIB et TEC

Entre 2013 et 2022, les tarifs des tickets standard (Next) sont restés à 1,90 euro, avant une augmentation de 0,10 euros en 2018 et en 2021 pour arriver à 2,10 euros. "Les chiffres débutent en 2013 : la structure tarifaire étant différente auparavant, ce qui ne permet pas les comparaisons correctes", précise le directeur du marketing, Stéphane Thiery.

De 2022 à 2024, il n’y aura pas non plus d’indexation des tarifs TEC, une décision prise par le gouvernement wallon.

Hausse de l’énergie = hausse des prix ?

La hausse de l’inflation et de l’indice santé sont les critères les plus souvent mis en avant pour justifier la hausse des prix. Pourtant, les prix augmentent fortement ces derniers mois sur le marché de l’énergie. Les sociétés de transport en commun ne souffrent-elles pas de cette flambée des prix ?

D’un côté, ces sociétés ne sont pas épargnées par les hausses de facture d’électricité, de diesel et de gaz mais elles les subissent moins que les citoyens. La raison ? Elles passent des contrats d’approvisionnement étalés sur plusieurs années et se protègent parfois grâce à des assurances.

C’est le cas du TEC, comme l’explique le directeur du marketing, Stéphane Thiery : "On se protège. Pour faire rouler plus de 2600 bus tous les jours, on consomme forcément du diesel et pour éviter d’être à la merci d’augmentations importantes comme on les voit maintenant, on prend des assurances. Cela nous permet de plafonner le prix pour une partie du carburant. Si ça passe au-dessus, on ne le paie pas. Si c’est en dessous, on continue à payer un prix qui est en dessous du plafond mais au-dessus du plancher".