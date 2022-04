Adamo très ému sur le plateau du journal télévisé : "Arno était un artiste d’une authenticité rare"

Arno est décédé à l’âge de 72 ans. Le chanteur était notamment connu pour sa reprise des "filles du bord de mer" de Salvatore Adamo. Les deux hommes ont été amis sur scène et dans la vie, jusqu’au bout.

Salvatore Adamo était l’invité du journal télévisé de 19h30 ce samedi soir. L’occasion pour lui de saluer la mémoire d’un "immense" artiste "d’une authenticité rare […]. Il était complètement 'Brelien' avec ses coups de gueule." Et d’ajouter : "Il a beaucoup compté pour moi parce qu’il a repris ma chanson. D’une certaine façon, ça m’a donné une crédibilité par rapport à son public qui ne venait pas forcément me voir."

Les deux hommes s’étaient parlé pour la dernière fois il y a une dizaine de jours. "Je lui avais demandé si je pouvais venir lui rendre visite et il m'avait dit qu'il me rappellerait. Malheureusement c'est comme ça..."

"Je pense à son humour qui jusqu’à la dernière minute ne l’a pas quitté", remet encore Salvatore Adamo.

L’artiste était d’ailleurs sur scène ce vendredi et il en avait profité pour saluer Arno. "Hier soir, je pensais qu’il allait mieux. Et là c’était un coup sur la tête." Un choc qui l’a amené à se demander s’il devait se rendre au journal télévisé. "J’ai pensé que lui l’aurait fait. Donc me voici, mais toujours bouleversé."