La vie de Salvatore Adamo se dévoile dans un film documentaire inédit à retrouver sur La Une le vendredi 28 octobre.

Adamo en quelques chiffres, ce sont 120 millions d’albums vendus depuis 1960, soit plus de 60 ans de carrière et plus de 7000 concerts dans le monde entier pour cet auteur-compositeur-interprète chantant dans plus de 15 langues différentes !