Adamo célèbre ses 60 ans de carrière sur scène à Anvers et Gand

Salvatore Adamo, l'artiste belge ayant vendu le plus de disques de tous les temps, fêtera en 2023 son 80e anniversaire et ses 60 ans de carrière. Il se produira pour l'occasion à Anvers et à Gand, a annoncé l'organisateur House of Entertainment.

Le chanteur belgo-italien se produira le 27 mai à la salle Reine Elisabeth à Anvers et le 12 novembre au Capitole à Gand.

Adamo montera sur scène avec son propre groupe. Il interprétera ses œuvres les plus récentes mais également les grands classiques de son répertoire tels que Tombe la neige, Sans toi ma mie, ou encore Vous permettez, Monsieur. Sans oublier Inch'Allah, Dolce Paola et Les filles du bord de mer.