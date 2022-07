Adamadia partage son quotidien de conductrice de train sur TikTok : "Je vis ma meilleure vie"

"C’est un métier que je n’envisageais pas au début. Pour moi, les conducteurs étaient d’office des hommes, la cinquantaine, les gros bras", sourit Adamadia. Le métier se féminise. Mais elles ne sont encore que 6% à occuper ce poste. Arrivée en Belgique de Guinée, Adamadia se surprend pourtant à rêver d’une carrière à la SNCB. Elle commence alors comme accompagnatrice avant d’entamer une formation pour passer côté cabine. Une année particulièrement éprouvante. "J’ai dû faire des sacrifices. J’étais mère célibataire à cette époque et ma sœur m’a bien aidée pour garder mon fils et me permettre de grappiller des heures d’étude par-ci, par-là."

Une fois sa certification en poche, Adamadia a tout de suite accroché avec ce métier. Au point de partager des photos et vidéos sur Instagram et TikTok via son compte mama.is_a.traindriver. Des trains surtout, mais aussi des anecdotes du quotidien. "L’un des thèmes sur lesquels je fais le plus de vidéos, ce sont les commentaires que j’ai pu entendre sur le fait que je sois une femme et une femme noire. Au début, ça me touchait mais maintenant je suis rodée. Quand ça arrive, j’en fais une vidéo parce que les mentalités doivent évoluer. Si je peux contribuer à changer la façon de penser de ne serait-ce qu’une seule personne, c’est gagné."