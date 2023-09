Adam Yates se défait de Pavel Sivakov pour remporter le Grand Prix de Montréal

Le Britannique Adam Yates a remporté le Grand Prix Cycliste de Montréal (WorldTour), couru dimanche sur 221,4 kilomètres au Canada. Après dix-huit tours de la boucle de 12,2 kilomètres, il s'est imposé dans un sprint à deux devant le Français Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers). L'Espagnol Alex Aranburu (Movistar) a pris la 3e place. L’édition, usante, a été marquée par la pluie, qui est tombée durant une bonne partie de la course. Les dix-huit ascensions de la Côte Camilien-Houde (1,8 km à 7,2%) et des côtes mineures du circuit compilaient plus de 4700 mètres de dénivelé.

Arnaud De Lie, vainqueur vendredi à Québec, a tenté sa chance à 40 kilomètres de l’arrivée avant d’être repris peu après.

Un de ses coéquipiers, Florian Vermeersch a animé dès le début de course en partant seul. Il a connu jusqu’à 5 minutes d’avance avant d’être pris en chasse par le peloton et rattrapé après 150 kilomètres d'efforts.

Adam Yates et Pavel Sivakov ont pris la poudre d'escampette par rapport à un groupe réduit à une douzaine de coureurs, à 10 kilomètres du terme. Les deux coureurs ont creusé un écart de 10 à 15 secondes, suffisant pour se disputer la victoire à deux, et Yates a dominé Sivakov au sprint pour remporter la 23e victoire de sa carrière, la 5e cette saison.

Au palmarès, Yates succède au Slovène Tadej Pogacar, vainqueur en 2022, et à Greg Van Avermaet, lauréat 2021 (et 2016). Avant la course, 'GVA' a été honoré par les organisateurs et s'est vu offrir un maillot de hockey pour les neuf podiums et deux victoires qu'il a conquises au cours de sa carrière sur les deux classiques canadiennes, Québec et Montréal.