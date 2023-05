Ada Oda en Jam Session : un voyage en Italie sans quitter la Belgique

On les avait rencontrés au moment de la sortie de leur album Un Amore Debole, aujourd’hui c’est pour une nouvelle Jam Session que l’on retrouve Victoria Barracato et César Laloux. Ils forment à eux deux le duo italo-belge d’Ada Oda, rejoint ici sur scène par Clément Marion, Alex de Bueger et Aurélien Gainetdinoff. Lors de cet entretien plein de complicité, ils nous accordent trois morceaux : Non So Che Cosa Sarà Di Me, Niente Da Offrire et Un Amore Debole.