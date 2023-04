Ad Vitam d'Alex Vizorek

Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’Art, avec son regard d’humoriste. Il a questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus septiques. " Alex Vizorek est une œuvre d’art " a tourbillonné dans toute la francophonie pour finir en apothéose à l’Olympia.

Il lui fallait un nouveau challenge de taille. Pourquoi pas proposer un spectacle sur... la mort ?

Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens. Évidemment, c’est assez périlleux de faire rire les gens avec la mort… et encore plus depuis la période Covid, bien que le spectacle ait été écrit avant. Finalement, il a pensé que c’était peut-être au contraire très pertinent et même salutaire d’en parler et d’en rire à l’heure actuelle.

À travers la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme, appelé aussi la petite mort, Alex Vizorek nous propose avant tout un spectacle sur la vie: “Ad Vitam ".

