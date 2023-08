Activités d’été pour être au sec : Bruxelles, capitale du fun et du gaming

Après avoir conquis les amoureux de la bande dessinée et de la gastronomie, la Ville de Bruxelles veut désormais attirer les fans de mangas, de gaming et d’e-sport. Ainsi, les jeunes et les moins jeunes, qu’ils soient Bruxellois ou simples touristes sont invités à s’émouvoir, rire et s’amuser dans des lieux particulièrement originaux.