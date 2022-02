Activité pour le week-end : une balade en famille avec des rapaces au poing

Vous êtes amoureux des oiseaux, et les rapaces vous fascinent ? Vous avez toujours eu envie de vous balader avec des oiseaux de proie au poing ? Voici donc une balade qui devrait vous intéresser.

A l’initiative de cette balade originale en compagnie d’oiseaux de proie, il y a Sylviane. Sylviane est une passionnée des oiseaux de proie et n’imagine pas sa vie sans eux. Elle a envie de partager cette passion avec vous, de vous apprendre à les connaître parce qu’on sait que quand on côtoie un animal, on le respecte davantage.

Sylviane a recueilli au sein de son asbl plusieurs oiseaux de proie, elle s’en occupe, les soigne, les entraîne à voler, elle les sort pour les faire se dégourdir les ailes… Et comme elle s’en occupe très bien, certains d’entre eux vivre très vieux. Elle a par exemple à ses côtés une chouette qui va sur ses 18 printemps, ce qui est plutôt rare pour un oiseau comme celui-là.

A travers cette balade, organisée dans une forêt privée près de Wavre, vous apprendrez en quoi ils sont utiles dans la nature, quel est leur rôle. Cette balade est aussi une façon de nous sensibiliser à ce qui les menace, la pollution mais aussi l’accumulation des engrais et des pesticides à tous les échelons de la chaîne alimentaire, les zones habitées qui s’étendent de plus en plus et réduisent leur habitat et leurs sources de nourriture.

Une belle amorce possible pour éveiller l’intérêt des jeunes à l’environnement.

C’est une balade assez lente, durant laquelle Sylviane vous présente ses oiseaux, elle vous explique quelles sont les caractéristiques des différentes espèces. En ce moment, elle a un faucon, deux chouettes et une buse. Et ! Durant l’après-midi que vous passerez avec elle, vous vous promènerez en pleine nature avec un rapace au poing.

Pour le budget, mieux vaut y aller en famille ; Sylviane demande 20€/participant ou 60€ pour une famille de 5 personnes maximum.

Toutes les infos et les réservations via le site rapaces.be