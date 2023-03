Activision Blizzard : le rachat par Microsoft bientôt validé ?

Aujourd’hui, cela fait plus d’un an que le deal est sur la table en attente de validation. Après un passage auprès de la Commission européenne en début d’année, et un accord signé avec Nintendo et Nvidia, Microsoft a cette fois-ci obtenu un avis favorable des autorités de régulation anglaise et japonaise. Un bond en avant qui pourrait bien mettre un point final au plus grand deal que le secteur du jeu vidéo n’ait jamais connu.

Après la validation de l’opération par les autorités nippones, certains sénateurs et député américains ont toutefois décidé de remettre en question l’hégémonie de Playstation dans l’archipel. Sony étant une marque japonaise, il est logique qu’elle soit bien installée dans son propre pays mais selon la sénatrice démocrate Maria Cantwell, "Sony contrôle 98% du marché des jeux haute technologie, et malgré ce monopole, le gouvernement japonais leur permet d’acheter des exclusivités auprès des éditeurs, ce qui est un comportement anti-concurrence caractérisé".