Activer les femmes au foyer ? "On ne peut pas forcer les femmes à prendre n’importe quoi comme emploi"

En 2022, dans leur rapport "Monitoring socio-économique : marché du travail et origine", le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et Unia constatent que les femmes ou les mères d’origine étrangère "ont encore plus de difficultés à participer au marché du travail de manière durable et qualitative. Elles méritent donc une attention particulière dans les politiques."

L’étude "Belgian standalone" du European Migration Network s’est quant à elle penchée sur le contexte belge et conclut que, comme dans la plupart des États membres, "l’intégration des femmes migrantes n’est actuellement pas une priorité politique nationale. Les principaux obstacles à l’intégration sont la discrimination dans l’accès au marché du travail, le manque de reconnaissance des qualifications, les barrières linguistiques, le manque de réseaux sociaux, l’accès limité aux services de garde d’enfants et d’autres contraintes familiales. Le contexte belge est également marqué par un paysage institutionnel fragmenté, la responsabilité de l’intégration des migrants étant partagée entre les régions et les communautés, avec très peu de synergies entre les différents niveaux de gouvernement."

C’est un mélange de racisme et de sexisme, qui a des conséquences concrètes pour les femmes

Chanelle Bonaventure évoque de son côté le projet MIRIAM qui se concentre sur les mères monoparentales vivant dans la pauvreté. Elles sont soutenues et accompagnées dans leur trajet d’intégration sociale et professionnelle. Le projet a été lancé dans plusieurs CPAS en 2015 par le SPP Intégration sociale. En 2022, Karine Lalieux (PS), ministre de l’Intégration Sociale, a augmenté le budget alloué au projet Miriam, qui passe à 4,5 millions d’euros – un montant garanti chaque année jusqu’en 2024.

"Au lieu de les montrer du doigt et de les mépriser, on les soutient. On les informe sur les outils et les structures qui existent en Belgique, on les aide par rapport au règlement de leurs dettes, ou encore quand il n’y a pas de garderie et qu’elles doivent assister à une formation. Les résultats de ce projet sont très encourageants. Ces femmes reprennent le contrôle de leur vie", explique Chanelle Bonaventure.