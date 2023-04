Actiris annonce une année record sur le marché de l'emploi à Bruxelles en 2022

Le nombre d'emplois dans la Région de Bruxelles-Capitale et le taux d'emploi des Bruxellois ont atteint des niveaux records en 2022, selon Actiris, l'office de l'emploi bruxellois, qui indique mardi que les derniers résultats de Statbel confirment les chiffres annuels qu'Actiris avait publiés à la fin 2022.

Le nombre de Bruxellois à l'emploi a augmenté de presque 30.000 unités l'an dernier soit une croissance de 6,2%. Le seuil du demi-million a été dépassé pour la première fois avec 509.000 Bruxellois qui occupent un travail, souligne Actiris. Le taux d'emploi a continué d'augmenter et atteint le niveau le plus élevé observé depuis la création de la Région bruxelloise: 65,2% des Bruxellois âgés entre 20 et 64 ans sont à l'emploi (+3,5%).

Le taux de chômage, de 11,5%, est en baisse depuis une dizaine d'années. Le nombre total d'emplois à Bruxelles (occupés par des Bruxellois ou non) était de 835.000 en 2022 soit une hausse de 39.000 postes.

"Chômage en baisse, taux d'emploi en hausse: tous les indicateurs sont au vert ! Si je m'en réjouis, je n'oublie pas pour autant que l'accès au marché de l'emploi est plus compliqué pour de nombreux Bruxellois. Inadéquation des compétences, discrimination à l'embauche restent les principaux freins à la mise à l'emploi des Bruxellois", a souligné Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l'Emploi.