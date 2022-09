Actions syndicales pour le pouvoir d’achat : plusieurs milliers de manifestants

Quand la manifestation a été programmée il y a deux mois environ, c’était au départ pour réclamer une révision de la loi de 1996 sur les salaires.

Depuis, la crise énergétique s’est imposée et est devenue un sujet de préoccupation supplémentaire pour les syndicats.



La journée d’actions organisée ce mercredi vise donc aussi à mettre la pression sur les autorités afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et réduire la facture énergétique.

Place de la monnaie, des militants de différents secteurs ont témoigné tour à tour des difficultés auxquelles ils étaient confrontés.

Les présidents des instances syndicales ont ensuite pris la parole. "Les citoyens sont étranglés par la hausse des prix", a résumé Marc Leemans, à la tête de la CSC. "Les mesures actuelles ne suffisent pas et permettront à peine de couvrir le mois de novembre", s'insurge-t-il. Il a appelé "tous les gouvernements à agir. Et vite! Et comme nous en avons beaucoup, ils peuvent intervenir."

Son homologue à la FGTB, Thierry Bodson, a insisté sur la précarité dans laquelle se retrouvaient bon nombre de citoyens. "On est à l'os. Tout le monde a puisé dans ce qu'il pouvait. Ce n'est pas qu'on ne veut pas payer. C'est qu'on ne peut plus payer!", a-t-il martelé. Parmi les slogans visibles au sein de l'assemblée, les "Halte à la vie chère", "Le pouvoir d'achat plumé", ou encore "Gelez les prix, pas les gens" traduisaient également cette difficulté généralisée à assumer les coûts du quotidien.