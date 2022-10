Actions syndicales ce jeudi 20 octobre: qui fera grève ? Les perturbations à prévoir, notamment dans les bus TEC

Les syndicats FGTB et CSC organisent une action en front commun ce jeudi 20 octobre, de 6 h 30 à 9 heures, à destination de leurs affiliés mais aussi des ménages, des commerçants et des indépendants.

Ils proposent de nouer une chaîne de pulls devant la centrale électrique d'Amercoeur à Roux, pour faire passer le message : mettre un pull ne suffira pas face à la hausse des prix de l'énergie actuelle en Belgique.

Les perturbations à attendre ce 20 octobre

L'action est censée se terminer à 9h, mais comme de nombreux affiliés CSC et FGTB iront participer, il faut s'attendre à des perturbations dans divers secteurs, que ce soit dans des services publics (dont les ramassages de déchets par exemple), des entreprises ou les transports en commun.

Cette action est considérée comme une action de grève et les employeurs ne peuvent donc s'y opposer, ni employer des intérimaires en remplacement.

Des perturbations sont d'ores et déjà prévues dans les transports en commun en Wallonie. Le site de la TEC les répertoriera province par province, avec les services assurés et supprimés. Seules les perturbations en province de Liège et Luxembourg sont connues pour le moment.