Actions pour défendre le pouvoir d'achat : les militants se mobilisent notamment à Namur, Liège et Charleroi

La conjoncture actuelle rend la vie difficile à bon nombre de professions. Celle d’aide-ménagère est une des plus touchées par la hausse du prix des carburants. Les kilomètres à parcourir pour se rendre chez les clients coûtent de plus en plus cher mais personne n’agit pour alléger la facture. Un grand nombre d’aides ménagères se sont rassemblées dans le zoning de l’aéroport de Charleroi pour une 15e action de protestation.