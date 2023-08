Actions en vue chez Delhaize : "Il n'y aura plus jamais de paix sociale", avertissent les syndicats

Dans son communiqué, le front commun "constate le mépris affiché une fois de plus par la direction Delhaize" hier lors du conseil d’entreprise, la presse ayant été informée en même temps que le conseil d’entreprise, l’organe de concertation.

Les organisations syndicales en front commun rappellent qu’elles "s’opposent toujours à la franchise des magasins".

Les syndicats annoncent que des assemblées se tiendront dans tous les magasins "afin de continuer à entendre et à relayer les préoccupations du personnel". "Tout mouvement spontané sera couvert par le front commun", précise-t-on dans le communiqué.

Pour les syndicats, Delhaize "continue sa campagne de désinformation sur les conséquences de la franchise", alors que les organisations syndicales continuent de dénoncer "l’impact de la franchisation tant sur le volume de l’emploi que sur la qualité de celui-ci". Et de faire allusion aux craintes émises par des candidats repreneurs dans une lettre envoyée à la direction et relayée par la RTBF.

Quant aux premiers repreneurs présentés par la direction de Delhaize, "il est évident que les 15 magasins, et leurs futurs patrons, qui font l’objet de l’annonce d’une franchise prochaine ont été savamment, triés par Delhaize, de manière à ce que ces reprises se déroulent le mieux possible", affirme le front commun syndical. Pour ce dernier, ces 15 magasins, "cela ne représente que 10% des magasins concernés". "Il n’en sera pas de même pour tous, l’opération de franchise ne fait que commencer et les candidats repreneurs ne seront pas tous aussi simples à trouver et ne présenteront pas un profil aussi " docile " que les 15 premiers", avertissent les syndicats.

Des mensonges énoncés lors du conseil d’entreprise, selon les syndicats

Selon les syndicats, différents mensonges ont été énoncés lors du conseil d’entreprise et relayés par la suite par la porte-parole. "Dire dans la presse, que tout le monde recevra une prime forfaitaire de 1500 euros, plus 100 € par années d’ancienneté est faux", écrivent les syndicats. "Cette prime est largement conditionnée aux résultats du magasin, au comportement du travailleur ou encore à son présentéisme pendant une période déterminée", réagissent les syndicats qui y voient une pression sur le personnel pour ne pas se mettre en grève.

Enfin, les syndicats reviennent sur "le sort des 280 travailleurs des services centraux qui font l’objet d’ores et déjà de licenciements individuels et ce dès le début de ce mois d’août". Les syndicats rappellent que la direction "expliquait, il y a quelques mois que leur licenciement serait lié au passage en franchise des magasins". "Pourquoi licencier début août quand on sait que les premiers magasins passeront en franchise seulement à la mi-octobre ?", se demandent les syndicats. Pour "étaler les licenciements pour ne pas avoir recours à la loi Renault et ne pas devoir négocier !", en concluent-ils.



"Pour toutes ces raisons, les travailleurs de chez Delhaize continueront à être en lutte pour trouver des solutions qui soient acceptables pour tous", poursuivent les syndicats, en front commun.

Quelles actions seront menées ? Les syndicats n’en diront pas plus. "Puisque depuis des mois Delhaize a judiciarisé le conflit et que toute expression sur le sujet est reprise par les tribunaux pour endiguer notre droit élémentaire à la grève !", écrivent les syndicats.

Le front commun rappelle qu’il existe "des alternatives à la franchise". "Le mépris de la direction est sans limite. Les travailleurs ne lâcheront rien !", concluent-ils.