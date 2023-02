Actions de protestation dans les services publics : la grève sur le rail du 10 mars est confirmée, annonce la CGSP

Il y aura bien une grève sur le rail le vendredi 10 mars prochain, ont confirmé lundi les syndicats socialistes CGSP Cheminots et ACOD Spoor.

Dans le cadre d'actions décidées par le front commun syndical des services publics, une journée de grève nationale a en effet été décrétée ce jour-là pour l'ensemble des secteurs couvrant la fonction publique.

La CGSP Cheminots et l'ACOD Spoor entendent participer à cette action et couvriront l'ensemble de leurs affiliés. La grève nationale sur le rail débutera le 09 mars à 22h00 pour se terminer 24 heures plus tard.