Outre le rail et les transports en commun, la grève dans le secteur public du vendredi 10 mars prochain impactera également les prisons, a indiqué mardi Kathleen Van De Vijver, porte-parole de l’administration pénitentiaire. Cette grève s’inscrit dans le cadre d’une protestation syndicale plus large visant à dénoncer le sous-financement et un manque de personnel dans plusieurs secteurs.