Action 'Ruban blanc' à Charleroi : 175 paires de chaussures pour dénoncer les violences sur les femmes

L’action 'Ruban blanc' vise à dénoncer toutes les formes de violences commises à l’égard des femmes. 175 paires de chaussures rouges, symboles des féminicides recensés par les associations en Belgique depuis 2017, ont été déposées ce midi sur la place Buisset, à Charleroi. 20 paires ont ensuite été ajoutées pour comptabiliser les 20 victimes de féminicides supplémentaires depuis janvier 2022. Leurs noms et leurs âges ont été cités dans un moment fort en émotion suivi d’une minute de silence afin de rappeler que ces femmes ont perdu la vie parce qu’elles étaient des femmes.

Une action choc qui a permis un rassemblement aux côtés d’associations, de familles de victimes et des victimes elles-mêmes. Eva a voulu faire passer un message :

Mon message a moi, ce serait qu’il ne faut pas avoir honte. Il faut oser parler, oser dire stop, oser partir, et oser vivre. Ce n’est pas évident mais il faut essayer de sortir de là, de trouver du monde. Il y a des asbl, comme la Maison Plurielle et bien d’autres. Il faut oser, ne plus en avoir honte, car la honte doit changer de camp.