Action propreté de grosse ampleur à l’avenue de la Toison d’or : "la saleté y est devenue chronique"

Des agents de Bruxelles Propreté, accompagnés par des policiers et des agents sanctionnateurs de la commune d’Ixelles, étaient déployés en nombre. Pour tenter d’enrayer l’état de saleté chronique du quartier. Qui doit faire face aux nombreuses incivilités quotidiennes des passants et commerçants mais aussi à d’autres problématiques comme le sans-abrisme.

Déchets au sol, poubelles non triées ou déchirées, dépôts clandestins, rats dans les bacs à fleurs, n’en ajoutez plus, pour les agents de Bruxelles Propreté, la coupe est pleine. "On a beaucoup trop de travail. Les sacs sont remplis à fond de balle. Les commerçants posent juste ça là et nous, on doit tout déblayer. Bruxelles est devenue très sale, ce n’est plus comme avant", témoigne Marc, employé chez Bruxelles Propreté. Son collègue Mohammed confirme ses dires : "C’est vraiment très difficile pour nous. La collecte se passe mal. Notamment à cause de l’aménagement des lieux, rendu encore plus compliqué par la piste cyclable. Mais aussi parce que les commerçants pas ne respectent pas toutes les règles. Les poubelles sont souvent mal présentées".

"On ne peut pas se résigner"

Cette opération avait pour objectif de marquer les esprits. "Il y a un état de saleté chronique qui s’est installé depuis plusieurs semaines. On a mis les gros moyens. Des balayeuses ont été actionnées ainsi qu’un nettoyeur haute pression. Les avaloirs ont été débouchés. Les sacs et déchets clandestins ont été ramassés. On ne peut pas se résigner car il s’agit d’un endroit très fréquenté et ce encore plus en pleine saison touristique", indique Adel Lassouli, porte-parole de Bruxelles Propreté.

Les commerçants sont pointés du doigt : "Un certain nombre de commerçants, sans généraliser, sortent très mal leurs déchets. Ils ne les présentent pas en bouts de voiries et oublient de rentrer, une fois vidés, les containers à l’intérieur de leur bâtiment. Souvent, les déchets se retrouvent en plein milieu de la chaussée, gênant les piétons, et finissent par être ouverts par les sans-abris, générant odeurs et salissures. Les commerçants ont une responsabilité très importante car les déchets appellent les déchets", ajoute-t-il.

Bruxelles Propreté en profite aussi pour lancer un appel : "Il faut qu’on puisse continuer à avoir accès à la chaussée avec le nouveau projet de piétonnier. Il est important de tenir compte des spécificités de notre métier et de penser les aménagements aussi en termes de propreté publique".