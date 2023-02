Action propreté à Droixhe : la Ville de Liège intensifie sa lutte contre les incivilités

Pneus, matelas, déchets alimentaires ou matériaux de travaux divers… Soit, 60 m3 de déchets accumulés depuis octobre dernier. Une opération propreté a été menée ce lundi à Droixhe, Avenue de La Croix Rouge.

Le service Propreté de la Ville de Liège a procédé au nettoyage du lieu, victime d’un important dépôt clandestin d’immondices.

En partenariat avec la Police et les agents constatateurs, une enquête sera menée afin d’identifier les auteurs de ces incivilités. Pour mener à bien celle-ci, tous les sacs contenant des déchets ont fait l’objet d’une fouille. " Dans les sacs nous avons découvert vingt-trois indices. Ceux-ci vont d’un numéro de compte en banque à une indication d’immatriculation ou à un certificat de naissance. On a même une radiographie d’un crâne. Il est intéressant de noter que sur ces vingt-trois indices, seulement 25% proviennent de Liège. Et donc on pourra rédiger un procès-verbal sur base de ça" explique Alain Jadoul, Commissaire de Police de Droixhe.

En 2022, plus de 3300 procès-verbaux ont été dressés, soit une augmentation de 38% par rapport à 2020. " C’est une augmentation mais ces procès-verbaux sont plus qualitatifs. Ils vont permettre de mieux poursuivre les auteurs d’incivilités. Aujourd’hui, le nombre d’amendes s’élève à environ 120.000 euros mais à côté des amendes, il y a aussi la redevance, c’est-à-dire qu’on va aussi facturer le coût de l’enlèvement de tous ces immondices" " précise Gilles Forêt, échevin de la Propreté.

Sur une année, plus de 450 patrouilles mixtes-agents constatateurs et agents de police-sont mobilisées.

Aux moyens humains s’ajoutent aussi depuis juillet 2022, quatre caméras mobiles. Celles-ci permettent d’identifier les auteurs d’incivilités via notamment leur plaque d’immatriculation. Leur nombre devrait se voir augmenté sur le territoire liégeois.