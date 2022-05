Action pour une hausse des salaires à Herstal : des travailleurs dorment dans des tentes

Dans la nuit de ce lundi à mardi, un groupe de travailleurs a décidé de mener une action choc en dormant dans des tentes, sur le site du WBCC, dans le zoning des Hauts-Sarts, afin de manifester contre la hausse du coût de la vie, et en particulier contre la montée des prix du carburant.

"Il faut que le gouvernement se rende compte que ce n'est plus possible de se déplacer et de travailler, surtout avec cette augmentation du prix des carburants et quand on sait que demain le diesel va encore passer au-dessus de deux euros et que sur ce prix, il y a 1,10 euro qui va dans les caisses du gouvernement, soit avec des taxes soit avec des accises", explique Patrick Masson, premier secrétaire SETCa Liège-Huy-Waremme. "Ici, le personnel s'est dit autant loger sur place que de payer les frais de déplacement et de carburant".

"Par cette action, nous avons voulu illustrer ce qui risque d'arriver pour un nombre grandissant de travailleuses et travailleurs, et qui pour certains est déjà une réalité, à savoir de devoir faire un choix entre se nourrir, se chauffer ou comme cette nuit d'être obligé de dormir dans des tentes à proximité de leur lieu de travail, le coût d'un plein d'essence devenant trop cher", raconte Nathalie Mathieu, déléguée syndicale SETCa. "Surtout pour des personnes ayant des horaires qui ne correspondent pas à ceux des transports publics ou qui travaillent dans des endroits mal ou pas du tout desservis."

Les personnes qui ont choisi de loger sur place travaillent en grande partie dans les entreprises situées dans les Hauts-Sarts. Les tentes ont été installées vers 17h et le travail reprendra dès mardi matin.

Cette action a lieu en prémices de la grève du 20 juin, à Bruxelles et en front commun, pour la réforme de la loi de 96 concernant le blocage des salaires.