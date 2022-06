Action pénale contre la FN Herstal suite à des exportations d'armes en Arabie Saoudite. "Elle s'est peut-être rendue complice de crimes de guerre", estime Amnesty

Une série d'associations humanitaires soutenues par Amnesty International s'apprêtent à introduire une action pénale contre la FN Herstal. Ces organisations estiment que la Fabrique Nationale a exporté des armes en Arabie Saoudite sur base de licences litigieuses. "Les droits humains ne sont pas respectés en Arabie Saoudite", estime François Graas, coordinateur des campagnes d'Amnesty International, "et ce pays mène en plus une coalition au Yémen où les crimes de guerre sont innombrables, avec un grand nombre de victimes civiles. Et donc c'est clairement un endroit où on ne devrait pas exporter d'armes, ce qu'a pourtant fait la FN Herstal - dont la Région Wallonne est actionnaire à 100% - grâce à des licences qui ont été par la suite annulées par le Conseil d'Etat. La FN Herstal s'est donc peut-être rendue complice de crimes de guerre au Yémen !"

A l'occasion, ce 21 juin, du 10ème anniversaire du décret wallon relatif au commerce des armes (importation, exportation, transit et transfert d'armes civiles et de produits liés à la Défense), Amnesty International lance une nouvelle pétition adressée au Ministre-Président wallon Elio Di Rupo, en lui demandant d'appliquer à la lettre ce décret et donc de refuser de nouvelles exportations d'armes vers l'Arabie saoudite et vers tout autre pays où il y a un risque que ces armes soient utilisées pour commettre des violations des droits humains.

Contactée par nos soins, la FN Herstal affirme ne plus avoir demandé de licences d'exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite depuis 2020, date à laquelle quatre de ces licences délivrées par la Région Wallonne ont été annulées par le Conseil d'Etat.

Quant au Ministre-Président wallon Elio Ri Rupo, son cabinet nous a précisé (par sms) qu'il ne faisait pas de commentaire sur le sujet.